Tennis, Challenger di Tenerife: oggi tocca a Brancaccio, fuori Giustino Nelle Canarie condizioni perfette per giocare con undici italiani al via.

Mef Tennis Events continua a raccogliere grandi successi con i suoi tornei. A Tenerife, infatti, sta andando in scena il bis con l’ATP Challenger 75. Al via tanti italiani e anche un po’ di Campania. Nel tabellone principale c’è Raul Brancaccio che oggi sfiderà il serbo Nikola Milojevic. Invece, non sarà nel tabellone principale Lorenzo Giustino. Il tennista napoletano non ha superato le qualificazioni dove ha perso il derby tutto tricolore contro Moroni. Il campano ha perso il primo set per 6-2 e stava cedendo anche nel secondo per 5-3 prima di dover abbandonare per infortunio.

Tornando al torneo ospitato dall’Abama Tennis Academy, sono undici gli azzurri nel tabellone principale. Numeri importanti per un movimento che sta producendo tanti giocatori che hanno l’ambizione, tramite i tornei Challenger, di provare ad entrare tra i primi 100 giocatori al mondo.