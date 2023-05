Canottaggio, l'Italia di Cattaneo è pronta per gli Europei Tra gli assenti alcuni big campani come Matteo Castaldo, Giuseppe Vicino e Marco Di Costanzo.

Da giovedì 25 a domenica 28 maggio, si disputeranno i Campionati Europei Assoluti di canottaggio nelle acque di Bled in Slovenia. Tra le Nazionali più attese c’è quella azzurra che come al solito andrà a caccia di medaglie importanti.

Il Direttore Tecnico, il salernitano Francesco Cattaneo, ha ufficializzato le formazioni dei 17 armi tricolori che scenderanno in acqua. Tanti gli assenti illustri, tra cui i campani Matteo Castaldo, Giuseppe Vicino e Marco Di Costanzo, tutti ai box perché non ancora del tutto in forma. A quattordici mesi dai Giochi Olimpici di Parigi, dunque, spazio a tanti giovani seppur la competizione continentale sia un appuntamento molto importante. Cattaneo osserverà il comportamento degli equipaggi per avere le idee ancora più chiare in vista delle qualifiche Olimpiche.

Di seguito la composizione delle 17 barche azzurre:

DONNE

DUE SENZA Giorgia Pelacchi-Fiamme Rosse, Veronica Bumbaca-Fiamme Oro

DOPPIO Stefania Buttignon-Fiamme Oro, Clara Guerra-Fiamme Gialle

DOPPIO PESI LEGGERI Federica Cesarini-Fiamme Oro, Silvia Crosio-SC Amici del Fiume

QUATTRO DI COPPIA Valentina Iseppi-CC Aniene, Veronica Lisi, Laura Meriano, Stefania Gobbi-Carabinieri

OTTO Linda De Filippis, Alice Codato-SC Gavirate, Silvia Terrazzi-SC Arno, Elisa Mondelli-SC Moltrasio, Alice Gnatta-CUS Torino, Sofia Secoli-CC Saturnia, Veronica Bumbaca-Fiamme Oro, Giorgia Pelacchi-Fiamme Rosse, Emanuele Capponi-Fiamme Gialle-Timoniere



UOMINI

DUE SENZA Davide Comini, Giovanni Codato-Fiamme Oro

DOPPIO Luca Rambaldi, Matteo Sartori-Fiamme Gialle

QUATTRO SENZA Paolo Covini-Fiamme Gialle, Emanuele Gaetani Liseo-Marina Militare-SC Telimar, Salvatore Monfrecola, Nunzio Di Colandrea-Marina Militare

SINGOLO Davide Mumolo-Fiamme Oro

DOPPIO PESI LEGGERI Stefano Oppo-Carabinieri, Gabriel Soares-Marina Militare

QUATTRO DI COPPIA Nicolò Carucci-Fiamme Oro-SC Gavirate, Andrea Panizza, Luca Chiumento, Giacomo Gentili-Fiamme Gialle

OTTO Giovanni Abagnale-Marina Militare, Alfonso Scalzone-Fiamme Gialle, Matteo Della Valle-Fiamme Oro, Jacopo Frigerio-Fiamme Gialle, Davide Verità-Marina Militare, Alessandro Bonamoneta, Leonardo Pietra Caprina-Fiamme Gialle, Vincenzo Abbagnale-Marina Militare, Alessandra Faella-CUS Torino-Timoniere

SINGOLO PESI LEGGERI Niels Torre-Carabinieri

RISERVA Simone Venier-Fiamme Gialle



PARAROWING

SINGOLO PR1 MASCHILE Giacomo Perini-CC Aniene

DOPPIO PR2 MIX Veronica Yoko Plebani, Gianfilippo Mirabile-SS Murcarolo

DOPPIO PR3 MIX Elisa Corda-SS Murcarolo, Luca Conti-CR Lago di Pusiano

QUATTRO CON PR3 MIX Carolina Foresti-RYCC Savoia, Greta Elizabeth Muti-SC Olona, Tommaso Schettino-CC Aniene, Marco Frank-VVF Ravalico, Raissa Scionico-SC Sampierdarenesi-timoniere