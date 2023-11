Scherma, Coppa del Mondo: azzurri in raduno per la prossima tappa Sciabolatori e sciabolatrici a Roma, spadisti a Lignano Sabbiadoro.

Tutti in raduno per preparare la seconda tappa di Coppa del Mondo. La squadra azzurra di scherma lavora in vista del weekend tra il 7 e 10 dicembre in cui si tornerà in pedana. Gli spadisti, con la presenza del napoletano Valerio Cuomo, sono impegnati a Lignano Sabbiadoro, agli ordini del commissario tecnico Dario Chiadò, per preparare la lunga trasferta di Vancouver in Canada dove andranno in scena sia la prova individuale che quella a squadre.

Al Centro di Preparazione Olimpica CONI dell’Acqua Acetosa a Roma, invece, si sono ritrovate agli ordini di Nicola Zanotti le squadre di sciabola maschile e femminile con tanta Campania. Presenti tra gli uomini Luca Curatoli e Michele Gallo, reduci dal podio nella prova a squadra di Algeri. Tra le donne c’è la salernitana Rossella Gregorio. Per tutti e tre appuntamento dal 7 al 9 dicembre a Orleans in Francia dove andrà in scena il Grand Prix con punteggio raddoppiati nell’individuale. Appuntamento fondamentale per chi vuole qualificarsi ai Giochi di Parigi.