Judo, tre campani al Grande Slam di Tokyo Sabato e domenica in Giappone si va a caccia di punti importanti per il ranking olimpico.

Rincorrendo Parigi si vola verso Tokyo. Il viaggio a cinque cerchi dei judoka campani passa per il paese del sol levante dove saranno in palio tantissimi punti per il ranking internazionale. Si gareggia sabato 2 e domenica 3 dicembre. Non ci sarà Assunta Scutto, che dopo la delusione degli Europei ha evitato questo lungo viaggio. Nella classifica verso Parigi è prima e non ha bisogno di forzare i tempi. Chi invece dovrà fare bottino pieno, se sarà possibile, sono gli altri azzurri.

Saranno in gara a Tokyo Antonio Esposito, Christian Parlati e Gennaro Pirelli, per tutti e tre l’obiettivo Olimpico è alla portata ma in particolare al primo serve un risultato di rilievo. La trasferta nel paese del Sol Levante, inoltre, sarà l’occasione, soprattutto per chi è all’esordio, di fare una grandissima esperienza sfidando i maestri giapponesi.

Tornando al judo campano, la squadra che andrà Parigi potrebbe essere nutritissima e questa è l’ennesima dimostrazione che la scuola napoletana continua a sfornare tanti talenti essendo ancora la migliore in Italia.