Pallanuoto, nel Settebello tre campani per Europei e Mondiali Dolce, Renzuto Iodice e Velotto in raduno a Cagliari dal 14 al 22 dicembre.

Europei e Mondiali attendono il Settebello. Dal 4 al 16 gennaio appuntamento a Zagabria e Dubrovnik per la competizione continentale, dal 2 al 18 febbraio si vola a Doha per il torneo iridato. Due mesi intensi per agguantare un pass per Parigi e portare a casa medaglie pesanti.

Campagna sembra avere le idee chiare e nelle prossime giornate di campionato scioglierà gli ultimi dubbi. Intanto ha già diramato una prima lista dei convocati per il raduno collegiale di Cagliari dal 14 al 22 dicembre e per il torneo Sardinia Cup a cui parteciperanno Australia, Montenegro e Francia che si giocherà dal 19 al 21 dicembre.

In squadra ci saranno anche i campani Vincenzo Dolce, Vincenzo Renzulo Iodice e Alessandro Velotto.

Di seguito la lista completa dei convocati dal CT Sandro Campagna.

Convocati: Jacopo Alesiani, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza, Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Luca Damonte e Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Francesco De Michelis (Novi Beograd), Luca Marziali (Pallanuoto Trieste), Giacomo Cannella, Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta e Nicholas Presciutti (Pro Recco), Alessandro Velotto (CN Marsiglia), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona).

Nelo staff, con il CT Campagna, l'assistente tecnico Amedo Pomilio, il preparatore atletico Alessandro Amato, il preparatore dei portieri Goran Volarevic, la psicologa Bruna Rossi, il medico Vincenzo Ciaccio, i fisioterapisti Riccardo Cipolat e Michele Mannarini e il video analista Paolo Baiardini.



Torneo 4 Nazioni - Sardinia Cup

Tutte le partite in diretta tv



Martedì 19 dicembre

18.30 Australia-Montenegro Diretta RaiPlay

20.30 Italia-Francia Diretta Rai Sport HD



Mercoledì 20 dicembre

18.30 Montenegro-Francia Diretta RaiPlay

20.30 Italia-Australia Diretta Rai Sport HD



Giovedì 21 dicembre

17.00 Francia-Australia Diretta RaiPlay

19.00 Montenegro-Italia Diretta Rai Sport HD