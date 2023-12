Scherma, CDM sciabola: ad Orleans in gara Curatoli, Gallo e Gregorio Da giovedì sulle pedane francesi ci sono in palio tanti punti per il ranking Olimpico .

Si torna ad Orleans per il Grand Prix, tappa classica per la Coppa del Mondo di sciabola maschile e femminile. La cittadina francese ospiterà i campioni della specialità da giovedì 7 a sabato 9 dicembre. Attesissimi gli sciabolatori campani. Tra gli uomini occhi puntati su Luca Curatoli, fermato ai quarti nella tappa inaugurale di Algeri da quel fenomeno tre volte campione Olimpico che risponde al nome di Aron Szilagyi, e sul salernitano Michele Gallo. In palio ci sono punti raddoppiati per il ranking di qualificazione Olimpica, occasione ghiottissima per tutti per fare un altro passo verso i Giochi di Parigi.

Tra le donne salirà in pedana Rossella Gregorio, che ad Orleans ha un ricordo bellissimo della vittoria del 2017 dopo una finale tutta azzurra contro Lorena Gulota. Per la salernitana si tratta di un appuntamento importante in cui provare a mettere in cascina punti pesanti per il ranking. Ricordiamo che in occasione dei Grand Prix non è prevista la prova a squadre.