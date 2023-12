Pallanuoto, il Settebello vince all'esordio nel Torneo 4 Nazioni Nella vittoria contro Malta anche due reti del salernitano Dolce.

Il Settebello è partito forte. Nella prima gara del Torneo 4 Nazioni pre Europeo è arrivato un nettissimo successo sui padroni di casa di Malta. Azzurri vittoriosi 21-6 con due gol del salernitano Dolce. In acqua anche il napoletano Velotto, mentre turno di riposo per Renzuto Iodice.

A fine gara ha parlato coach Sandro Campagna: “E’ l’ultimo torneo prima degli Europei e naturalmente giocheranno tutti - commenta il commissario tecnico Alessandro Campagna - dopodiché ci saranno le scelte che comunque saranno riferite al momento e non pregiudicheranno quelle successive per i Mondiali. Voglio tenere sulla corda tutti i giocatori. La squadra è in salute, abbiamo lavorato molto bene in Sardegna e adesso cerchiamo di affinare l’aspetto tattico. Il risultato non sarà importante, io guarderò soprattutto a migliorare il nostro gioco e la nostra qualità individuale, perché poi dal 4 gennaio si farà sul serio e sarà allora che dovremo farci trovare pronti”. Oggi alle 19:45 secondo match contro l’Olanda.

Malta-Italia 6-21

Malta: Tanti (C), Fenech, Galea 1, Castillo, Gialanze 1, Plumpton 1, Muscat Melito 1, Cutajar, Abela 1, N. Zammit, D. Zammit, Bugelli, Busuttil, Azzopardi 1, Cachia. Allenatore Cirovic

Italia: Del Lungo, Di Fulvio (C) 3, Damonte, Gianazza 3, Fondelli 5, Cannella 3, Iocchi Gratta 1, Velotto, Presciutti 2, Bruni 1, Alesiani 1, Dolce 2, Nicosia. Allenatore Campagna.

Arbitri: Angileri e Magri

Note: parziali 1-4, 1-6, 3-4, 1-7. Superiorità numeriche: Malta 2/7 e Italia 9/11. Uscito per limite di falli Alesiani.



I giocatori convocati sono Jacopo Alesiani, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Luca Damonte e Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Luca Marziali (Pallanuoto Trieste), Giacomo Cannella, Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta e Nicholas Presciutti (Pro Recco), Alessandro Velotto (CN Marsiglia), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona).

Nello staff, con il CT Campagna, il vicepresidente federale e dirigente accompagnatore Giuseppe Marotta, l'assistente tecnico Amedeo Pomilio, il preparatore atletico Alessandro Amato, il preparatore dei portieri Goran Volarevic, il medico Vincenzo Ciaccio, il fisioterapista Riccardo Cipolat e il video analista Paolo Baiardini.



Malta Christmas Water Polo Tournament



Giovedì 28 dicembre

Malta-Italia 6-21

Olanda-Francia 8-10



Venerdì 29 dicembre

18.00 Malta-Francia

19.45 Italia-Olanda



Sabato 30 dicembre

18.00 Malta-Olanda

19.45 Italia-Francia