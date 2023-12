Pallanuoto, il Settebello vince ancora e nel 2024 punta al podio Olimpico A Malta battuta la Francia, in gol Velotto, Renzuto Iodice e Dolce che saranno anche agli Europei.

A Malta Settebello straripante. Battuta anche la Francia e in maniera netta. Il 20-3 rende l’idea del dominio azzurro. In gol anche i tre campani Velotto, Renzuto Iodice e Dolce. Tutti e tre voleranno anche agli Europei e poi sicuramente ai Mondiali. Sono punti fermi per Sandro Campagna. A sette mesi dalle Olimpiadi di Parigi il Settebello è pronto prima per prendersi la qualificazione e poi per essere protagonista all’ombra della Torre Eiffel.

A Parigi la squadra azzurra si giocherà una medaglia. E’ pronta, matura e ha le armi per mettere in difficoltà tutte le avversarie. Il podio manca da Rio de Janeiro. Otto anni son troppi e ad agosto arriverà la medaglia, difficile dire di che colore.

Tornando agli impegni maltesi, Campagna ha anche confermato i convocati per gli Europei. “Si chiude con una vittoria una stagione secondo me molto positiva, in termini di risultati con circa il 90% di vittorie tra tutte le partite disputate. Abbiamo sicuramente incamerato utili informazioni per cercare di alzare il livello e adesso siamo pronti per le prime due battaglie del nuovo anno che sono appunto l’Europeo e il Mondiale. Andremo in Croazia con gli stessi 15 di Fukuoka perché mi sembra giusto dare a loro ancora questa opportunità. Non hanno demeritato la scorsa estate e stanno tutti bene. Anche gli altri si sono comportati molto bene e mi hanno messo in difficoltà fino all’ultimo”.

Italia-Francia 20-3

Italia: Del Lungo (C), Condemi 2, Damonte 1, Marziali 1, Fondelli 3, Velotto 1, Renzuto Iodice 1, Echenique 1, Presciutti 3, Bruni 5, Di Somma 1, Dolce 1, Nicosia. Allenatore Campagna.

Francia: Hovhannisyan, Saudadier, Crousillat (C), Bouet, Khasz, T. Vernoux 1, R. Marion Vernoux 2, Bjorch, Marzouki, Bodegas, Vanpeperstraete, Nardon, Fontani. Allenatore Bruzzo

Arbitri: Balzan e Spiteri

Note: parziali 7-2, 5-0, 3-1, 5-0. Usciti per limite di falli Dolce (I) e Bouet (F). Superiorità numeriche: Italia 7/15 e Francia 1/12.



I CONVOCATI PER GLI EUROPEI 2024. Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Vincenzo Renzuto Iodice, Francesco Condemi, Luca Damonte, Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Oscar Echenique, Andrea Fondelli, Nicholas Presciutti, Alessandro Velotto, Lorenzo Bruni, Gianmarco Nicosia e Luca Marziali.

