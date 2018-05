Tragedia sulle strade: donna investita e uccisa da una moto Choc in città per la morte di una 47enne

Tragedia sulle strade del casertano con una donna investita e uccisa da una motocicletta in transito. L'incidente è avvenuto a Maddaloni in via Capillo, dove una donna, una 47enne molto conosciuta e stimata nel paese della provincia di Caserta, stava uscendo dalla banca della zona dopo aver effettuato alcune commissioni. Appena uscita dall'istituto di credito e arrivata sulla strada una motto che sopraggiungeva l'ha travolta, lasciandola riversa sull'asfalto con gravi ferite: subito i passanti hanno contattato il servizio di emergenza, con il personale dell'ambulanza che è arrivato immediatamente caricando la donna sul mezzo di emergenza e trasportandola in condizioni disperate al pronto soccorso del locale ospedale. Per la 47enne tuttavia non c'è stato nulla da fare: troppo gravi i traumi e le ferite riportate e pochi minuti dopo l'arrivo al pronto soccorso è morta. Sul caso indagano i carabinieri.

Choc intanto in città, dove la donna, Angela, era nata e cresciuta. Molto stimata e ben voluta nella comunità maddalonese che è rimasta senza fiato dopo aver appreso della sua scomparsa. La 47enne lascia due figli.