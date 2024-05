Colpita con ferocia a calci e pugni al volto e alla pancia: arrestato un uomo Una storia fatta di maltrattamenti e violenze, non denunciate perchè minacciata di morte

L'ha colpita con estrema ferocia a calci e pugni al volto e alla pancia scaraventandola a terra in strada. Una scena di violenza terribile, inaudita che fortunatamente è capitata mentre sul posto stava transitando una volante della polizia.

Gli agenti non hanno perso tempo e si sono subito precipitati verso la coppia. Non è stata impresa facile. L'uomo, un miltare in pensione di 62 anni si è scagliato anche contro di loro. I fatti si sono verificati in via Forche Caudine a Maddaloni.

La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale. Ai poliziotti ha raccontato la sua storia fatta di maltrattamenti e violenze, non denunciate perchè minacciata di morte. Per il 62enne si sono invece aperte le porte del carcere di Santa Maria Capua Vetere.