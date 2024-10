Così è stato catturato in Colombia Belvedere, il narcos del clan dei Casalesi Tra le poche foto conosciute lo scatto sulla tomba di Pablo Escobar

Una delle pochissime foto disponibili lo ritraevano sulla tomba di Pablo Escobar, il narcotrafficante più famoso del mondo. Procura di Napoli e Squadra mobile di Caserta hanno rintracciato e catturato in Colombia Luigi Belvedere, latitante dal 2020. Condannato in via definitiva ad oltre 18 anni di carcere, era inserito nella lista dei ricercati più pericolosi del ministero dell’Interno. Secondo gli investigatori Belvedere è l'intermediario tra i cartelli colombiani ed i Casalesi.

Grazie a lui fiumi di cocaina arrivavano in Campania dalla Colombia: gli agenti lo hanno rintracciato a Medellin, dove si nascondeva. Con sé aveva documenti falsi che gli consentivano di spostarsi liberamente nel Paese sudamericano.

L’importanza dell’operazione è stata sottolineata da diversi esponenti politici di maggioranza e opposizione.