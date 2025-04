Maddaloni: inaugurato ambulatorio infermieristico Santangelo: "Messo un ulteriore tassello per il potenziamento dell’offerta sanitaria"

"Un ulteriore tassello per il potenziamento dell’offerta sanitaria per i cittadini di Maddaloni è stato posto questa mattina con l’inaugurazione dell’ambulatorio infermieristico di via Caudina presso il distretto sanitario.

Si tratta di un servizio importante sia per i pazienti oncologici che per tutti gli ammalati dal momento che, previa ricetta medica, l’ambulatorio erogherà tutta una serie di prestazioni, dai prelievi del sangue alle medicazioni senza dover passare per l’ospedale.

E’ un risultato importantissimo che è stato possibile grazie al lavoro di squadra con il direttore del distretto Antonella Scalera, il direttore sanitario Saverio Misso e quello generale Amedeo Blasotti ai quali va il nostro grazie.

Il modello Maddaloni nella sanità che vedrà nell’ospedale e nella casa di comunità le sue punte di diamante prende forma". Lo dichiara il consigliere regionale del gruppo Italia Viva al consiglio regionale della Campania Vincenzo Santangelo a margine dell’inaugurazione di questa mattina.