L'accoglienza illumina il Natale dell'azienda ospedaliera di Caserta Umanizzazione e centralità della persona

La gioia e i sorrisi dei piccoli pazienti della pediatria, affascinati dalla spettacolare e magica performance dei SuperEroiAcrobatici e dei vigili del fuoco, sono stati il momento clou dell’evento di oggi organizzato dall'azienda ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta per ribadire, anche e soprattutto nel periodo delle festività natalizie, la centralità della persona e la vicinanza a chi affronta e attraversa un percorso di cura.

In un'atmosfera di calorosa ed emozionante coralità, ne è nata una giornata aperta a pazienti, operatori sanitari, istituzioni, associazioni di volontariato, cittadinanza, con cui sono stati condivisi interventi di prevenzione, progetti di accoglienza, momenti ludici e di spettacolo, riservando un’attenzione particolare ai malati oncologici, alle donne, ai bambini, agli anziani.

"Buon Natale a tutti di salute e serenità -ha augurato il direttore generale, Gennaro Volpe- nel segno del valore dell’umanizzazione delle cure. Un valore, che la nostra Azienda Ospedaliera cerca quotidianamente di concretizzare nella pratica clinica e assistenziale, consapevole che professionalità, competenza, tecnologia, da sole non bastano. L’attenzione alla persona e non soltanto alla malattia, la gentilezza, il garbo in ogni gesto dell’assistenza sanitaria, possono fare la differenza e contribuire a rendere le cure più efficaci".

La manifestazione, promossa con il contributo delle associazioni che collaborano con l’ospedale casertano, è stata scandita da un fitto programma di iniziative, con la partecipazione dei direttori generale - Volpe, sanitario - Giordano, amministrativo - Di Biase, e delle autorità del territorio.

Come in un laborioso alveare, le Unità operative di Cardiologia, Geriatria, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Senologia, Urologia, hanno effettuato visite ambulatoriali gratuite con indagini strumentali, valorizzando la prevenzione in materia di salute donna - uomo - anziano.

Le Unità operative di degenza di Ematologia e Oncologia hanno presentato, con il sostegno della sezione casertana dell’AIL, il progetto “Io oltre la malattia”, indirizzato al benessere psico-fisico delle pazienti oncologiche: un programma di estetica, trucco/parrucco, grazie al quale le donne ricoverate potranno ricevere i consigli e i trattamenti di un’estetista che, nell’occasione, ha effettuato una dimostrazione del servizio offerto.

L’équipe medica e infermieristica dell’Unità operativa di pediatria ha coinvolto le mamme, i papà e i nonni dei piccoli pazienti nell’addestramento alla “Manovra per la vita”.

A integrazione del percorso dell’Aorn di Caserta a sostegno delle donne vittime di violenza, è stato inaugurato, con destinazione Pronto Soccorso, il Roll-Up “Read The Sign”, proposto dal Soroptimist International Club di Caserta come veicolo di sensibilizzazione: un vademecum utile alle donne per riconoscere precocemente i segnali di violenza, un invito a chiamare il numero telefonico 1522 per essere aiutate.

Suggestiva la presenza della Fanfara dell’8° Reggimento Bersaglieri della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” di Caserta, che si è esibita nel piazzale antistante l’ingresso all’edificio F e per i bambini della Pediatria. Ai piccoli, tanti giocattoli e libri per l’infanzia regalati dalle forze dell’ordine, associazioni e case editrici.

Babbo Natale ha bussato anche alla porta della geriatria con doni e musicoterapia per i pazienti anziani.

Nella hall, il pubblico dei partecipanti ha applaudito un coro di canti natalizi, affiancato da un simpatico gruppo di clown.

La Santa Messa ha suggellato l’evento. La comunità ospedaliera si è raccolta nella cappella per il rito religioso, celebrato dai cappellani della struttura sanitaria.