La Casertana torna alla vittoria: Foggia ko al Pinto Importante successo casalingo per la formazione guidata da Coppitelli

Casertana-Foggia 3-2

Casertana: De Lucia; Oukhadda, Viscardi, Kontek, Liotti; Llano, Pezzella (50' Leone), Girelli (72' Arzillo); Proia; Kallon, Bentivegna (82' Galletta). A disp.: Merolla, Vilardi, Giugno, De Liguori. All.: Coppitelli.

Foggia: Perucchini; Garofalo, Rizzo, Minelli, Dimarco (88' Giron); Romeo (88' Oliva), Petermann, Castorri (68" Bevilacqua); Cangiano, Tommasini (68' Menegazzo), Liguori (46' Nocerino). A disp.: Magro, Borbei, Giron, Oliva, Valietti, Staver, Pazienza. All.: Barilari.

Arbitro: Restaldo di Ivrea

Reti: 19' Llano (Ca), 25' Oukhadda (Ca), 34' Cangiano (Fo), 64' Nocerino (Fo), 67' Kallon (Ca)

Importante successo per la Casertana che, nonostante l'emergenza, è riuscita a vincere tra le mura amiche contro il Foggia. Dopo un avvio di gara equilibrato, con il Foggia più ordinato che pericoloso nei primi dieci minuti, il match si sblocca al 19’: è la Casertana a trovare il vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Pezzella, il pallone viene deviato; Perucchini riesce solo a smorzare la conclusione, favorendo Llano che da due passi non sbaglia e firma l’1-0. La formazione rossoblù trova il raddoppio appena cinque minuti più tardi: da calcio d’angolo, Oukhadda svetta sul secondo palo e con un colpo di testa preciso batte ancora Perucchini. Il Foggia, però, non si disunisce e poco dopo la mezz’ora rientra in partita grazie alla prima rete in rossonero di Cangiano, bravo a finalizzare una bella azione personale di Liguori. Nella ripresa, il gol del 2-2 arriva poco dopo l’ora di gioco: è ancora Nocerino a riscattarsi, chiudendo nel migliore dei modi una manovra ben costruita dai rossoneri. L’equilibrio dura però pochissimo, perché la Casertana torna immediatamente avanti con la rete di Kallon, decisiva ai fini del risultato. Nel finale il punteggio non cambia più: i campani conquistano i tre punti e accorciano in classifica, portandosi a quattro lunghezze dalla Salernitana.