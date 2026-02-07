Capua, autista donna aggredita: l'Air esprime vicinanza L’operatrice, in servizio sulla tratta Castelvolturno-Capua, è stata colpita al volto

Air Campania esprime ferma condanna per il grave episodio di violenza avvenuto ieri sera a Capua, ai danni di una propria autista.

L’operatrice, in servizio sulla tratta Castelvolturno-Capua, si è accorta di una lite tra due passeggeri e, raggiunto il capolinea, ha fermato l’autobus. Nel tentativo di riportare la calma è stata colpita al volto da uno dei due, che poi si sono allontanati.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e il personale del 118. L’autista ha riportato ferite lievi.

Ad Antonia va la piena vicinanza, solidarietà e gli auguri di pronta guarigione da parte dell’Amministratore e di tutta l’azienda.

«Air Campania ha già avviato un dialogo con le istituzioni e le forze dell’ordine e sta lavorando per individuare soluzioni concrete ed efficaci, affinché simili episodi non si ripetano. È indispensabile rafforzare le condizioni di sicurezza a tutela di chi ogni giorno garantisce un servizio pubblico ai cittadini», ha dichiarato l’Amministratore Unico, Anthony Acconcia.