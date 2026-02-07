Calvi Risorta: carabinieri arrestano 20enne per detenzione e spaccio di droga Il giovane è stato fermato nei pressi della villa comunale

A Calvi Risorta, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne del posto con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

Il giovane è stato fermato nel corso di un servizio di perlustrazione nei pressi della villa comunale di via Padre Pio, dove si trovava in compagnia di altri ragazzi. A seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di circa 21 grammi di hashish, di un bilancino di precisione e di una somma di denaro pari a 32 euro.

Dai successivi accertamenti è emerso che, poco prima del controllo, il 20enne aveva ceduto una dose di hashish del peso di 3 grammi a un 29enne del luogo, ricevendo in cambio 20 euro.

La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.