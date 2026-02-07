Santa Maria a Vico, sorvegliato speciale viola obbligo di soggiorno: arrestato Manette da parte dei carabinieri per un 47enne casertano

A Santa Maria A Vico nel casertano, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 47enne di Arienzo, sorvegliato speciale di pubblica sicurezza per reati rientranti nella normativa del “codice rosso”.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era sottoposto a braccialetto elettronico e al divieto di allontanamento dal comune di Arienzo, ma è stato individuato dai militari nel territorio di santa maria a vico, in violazione delle prescrizioni impostegli.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, fissato per la mattinata di oggi 7 febbraio 2026 presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere.