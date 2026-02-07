Aveta: "Asi Caserta, un segnale forte della Regione dopo anni di immobilismo" L'intervento del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle

"Nelle aree Asi della provincia di Caserta la situazione è sotto gli occhi di tutti: abbandono, servizi carenti, infrastrutture inadeguate. Un patrimonio industriale che dovrebbe essere motore di sviluppo è stato lasciato per anni in condizioni inaccettabili”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione agricoltura, Raffaele Aveta, che nella giornata di oggi ha effettuato un sopralluogo nelle aree Asi della provincia di Caserta per verificare direttamente lo stato dei luoghi.



"Dopo dodici anni di immobilismo e disservizi alle imprese, come denunciato anche in questi giorni da Confindustria Caserta, finalmente abbiamo un governo regionale che ha avuto il coraggio di intervenire sulla gestione scellerata dell’Asi di Caserta. È un atto di vigilanza e di responsabilità istituzionale: un segnale politico chiaro che dice basta a inefficienze e opacità.



Le aree Asi non possono continuare a essere un problema per chi fa impresa. Devono diventare hub produttivi per l’economia del territorio, capaci di attrarre investimenti e creare lavoro. Le aziende chiedono strade, servizi, tempi certi e sicurezza. Il territorio casertano non può più aspettare”.