Asi, Santangelo: "Sugli attacchi del M5S, una strana la sensazione"

"L’improvvisa attenzione da parte del M5S all’area Asi di Caserta alla vigilia del rinnovo delle cariche del consiglio d’amministrazione ha un che di sospetto.
Perché un partito tra i più rappresentativi negli ultimi dieci anni sul nostro territorio per cariche istituzionali espresse sposta l’attenzione dal reddito di cittadinanza allo sviluppo industriale dispensando patenti di ‘bravi’ e ‘cattivi’ solo oggi?
La sensazione e che stiano cercando di piazzare qualche bandierina nel nuovo cda… ». Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vincenzo Santangelo.