Casertana, Coppitelli raggiante: "La vittoria col Foggia una liberazione" Le parole del tecnico rossoblù dopo il successo ottenuto al Pinto

Esulta la Casertana dopo l'importanza vittoria conquistata al Pinto contro il Foggia, col punteggio di 3-2. Questa l'analisi del tecnico Coppitelli: “La mia esultanza? Capita raramente; forse fin qui solo contro il Catania. Però ci tenevo molto, soprattutto per i ragazzi. Questo è un gruppo che mette tanto impegno, però i risultati a volte banalizzano gli sforzi che fa ogni giorno. Le difficoltà che stiamo affrontando negli ultimi tempi sono sotto gli occhi di tutti, ed oggi ne siamo usciti di carattere. Siamo andati in vantaggio con due situazioni sviluppata bene, preso un gol stupido e alla loro seconda occasione abbiamo preso il pari. Nonostante questo abbiamo avuto la forza di riprenderla e trova il 3-2, senza poi concedere nulla e sfiorando anche la quarta rete. La prestazione dei ragazzi mi riempi di gioia; ci tenevo per tutto l’ambiente. Sebbene sappiamo che questo momento della stagione fosse figlio di diversi fattori, ci tenevo a tornare alla vittoria per un ambiente a cui mi sento molto legato; alla città, alla proprietà e a questi ragazzi. Oggi è stata una liberazione”.