Pestato nel parcheggio dei Salesiani, individuati i tre componenti del branco

Svolta nelle indagini sul pestaggio di un minorenne avvenuto lo scorso mese di luglio a Caserta, nel parcheggio dell’Istituto dei Salesiani. La Polizia ha identificato i tre presunti autori delle violenze: si tratta di due giovani e di un ragazzo all’epoca dei fatti minorenne.
La vittima riportò danni permanenti alla masticazione, con l’applicazione di due placche di titanio alla mandibola.
La Procura di Santa Maria Capua Vetere li accusa di lesioni: la Squadra mobile li ha rintracciati anche grazie all’esame delle videocamere dell’Istituto.
Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per nei confronti di uno degli indagati, per gli altri due obbligo di permanenza in casa nelle ore notturne e divieto di frequentare i locali pubblici.
A far scattare le indagini della questura di Caserta la denuncia presentata dal padre del ragazzo.