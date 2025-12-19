Aggredisce violentemente la compagna mandandola in ospedale: arrestato 31enne Ancora un grave episodio di violenza in Campania, a Villa Literno nel casertano

I carabinieri della stazione di Villa Literno sono intervenuti in quel centro, a seguito di una segnalazione per una violenta aggressione domestica in corso.

I militari dell’Arma, allertati dalla centrale operativa della compagnia carabinieri di Casal di Principe, hanno raggiunto tempestivamente l’abitazione indicata unitamente a personale del “118”, dove hanno trovato una giovane donna in evidente stato di agitazione e con lesioni visibili al volto.

La vittima è stata immediatamente soccorsa dai sanitari, che hanno riscontrato tumefazioni giudicate guaribili in sette giorni, salvo complicazioni.

Gli immediati accertamenti eseguiti dai carabinieri hanno permesso di appurare che l’aggressione sarebbe stata perpetrata dal convivente, un uomo di 31anni, residente nello stesso comune e già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio. L’uomo, ancora presente sul posto all’arrivo dei militari, è stato bloccato e tratto in arresto per maltrattamenti e lesioni personali.

Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria, tempestivamente informata dell’accaduto.

L’intervento rientra nell’attività quotidiana di prevenzione e contrasto alla violenza di genere svolta dall’Arma dei carabinieri, con particolare attenzione alla tutela delle vittime e alla repressione di condotte che mettono a rischio l’incolumità delle persone più vulnerabili.