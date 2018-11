Viabilità, Graziano: 100 milioni per terra di lavoro La Regione finanzia 65 progetti immediatamente cantierabili

“Mentre in altre parti del Paese le buche stradali sono un incubo quotidiano, trascurato da chi governa, la Campania realizza un grande piano di interventi che finanzia centinaia e centinaia di comuni”.

Lo annuncia Stefano Graziano, consigliere regionale e presidente della V Commissione Sanità e Sicurezza Sociale. che spiega:

“E’ stato approvato ed è in fase di pubblicazione il decreto con cui la Regione finanzia gli interventi per la viabilità regionale in attuazione della delibera Cipe 54/2016. Finanziamenti vitali per gli enti locali, che infatti hanno partecipato in massa all’avviso pubblico con progetti esecutivi, immediatamente cantierabili e che dunque danno anche respiro all'economia”.

“Per il territorio della Provincia di Caserta sono stati approvati 65 progetti per una previsione di spesa che raggiunge 100 milioni di euro, che permetteranno di intervenire per migliorare assi viari primari e secondari, che sono ormai inadeguati per reggere il carico veicolare attuale”.