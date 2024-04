Caserta, imbrattati i manifesti per le Europee della Meloni e di Tajani "Bugiarda Nazista" e "Collaborazionista Nazista". Queste le due scritte comparse: si indaga

"Bugiarda Nazista" e "Collaborazionista Nazista". Queste le due scritte comparse a Caserta sui manifesti elettorali per le elezioni Europee di Giorgia Meloni e Antonio Tajani. La segnalazione arriva dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia Pasquale Napoletano che parla di "un gesto isolato, certo. Ma rappresentativo, perché epilogo di inverosimili accuse circolate in questi giorni a livello mediatico nazionale ed orecchiate male". Il consigliere, in una nota, chiede, poi, di "conoscere cosa pensi e voglia fare l'amministrazione Marino e la macchina comunale per cancellare le tracce anonime e codarde di chi ha imbrattato legittime affissioni con gravissime accuse ed epiteti vergognosi all'indirizzo del presidente del consiglio e del vicepremier di un governo voluto dalla maggioranza degli elettori italiani. E aspetto di conoscere - conclude Napoletano - i commenti e le opinioni di tutte le parti politiche presenti nel Consiglio comunale".