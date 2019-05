Abbattimento delle ville sul tracciato dell'Alta Capacità Ruspe in azione a Maddaloni

Ruspe in azione lungo il tracciato della linea ad alta capacità Napoli-Bari. Al via il piano di abbattimento degli immobili. Si tratta delle sei villette già sgomberate dagli occupanti lungo la statale 265 in località Ponti della Valle.

Un'operazione complessa di demolizione che riguarda oltre una decina di unità immobiliari. Disposti oltre 300 atti di esproprio a Maddaloni e programmato l'abbattimento di due stabili a ridosso della statale Appia.

Non mancano intanto le proteste, relative agli importi degli indennizzi, per i quali non sarebbe stato avviato il pagamento dell'esproprio.