Caserta, via agli interventi di manutenzione del verde pubblico in città Le attività hanno preso inizio dal Quartiere degli Aranci. Il sindaco: "Finalmente, era ora"

Sono partiti stamani dal Quartiere degli Aranci gli interventi di manutenzione del verde pubblico, realizzati sulla base dell’accordo quadro triennale siglato dal Comune, che consentirà di garantire una costante attività di taglio dell’erba, di potatura degli alberi e di cura delle siepi in tutti i quartieri della città. Questa mattina le operazioni sono partite da viale degli Aranci, nella zona situata nei pressi della chiesa Maria Santissima del Carmine e San Giovanni Bosco e di Villa Santa Maria delle Beatitudini. Per la realizzazione di questo imponente Piano di manutenzione del verde il Comune di Caserta ha già messo a punto un cronoprogramma, che in questi giorni permetterà di intervenire con regolarità in tutte le zone della città.

L’accordo quadro per tre anni garantirà di programmare con largo anticipo gli interventi necessari, senza dover ricorrere ogni volta ad azioni straordinarie e limitate a poche aree del territorio cittadino. Inoltre, grazie a questo strumento, sarà possibile anche investire per ripristinare ed incrementare il patrimonio arboreo, in quanto il verde urbano assume, oltre alla mera funzione di valorizzazione del territorio, una particolare importanza in un’ottica di miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini, sia sotto l’aspetto di contrasto ai cambiamenti climatici che della qualità dell’aria.

“Parte oggi un Piano dalla portata straordinaria, – ha spiegato il sindaco di Caserta, Carlo Marino – che non si era mai visto prima in città. Siamo riusciti a definire tutte le procedure amministrative e finalmente ora possiamo procedere al taglio dell’erba sull’intero territorio, superando la situazione di emergenza e, soprattutto, garantendo per il futuro la regolarità degli interventi, che saranno svolti nella maniera migliore. Lo strumento dell’accordo quadro lo abbiamo esteso anche alla manutenzione delle strade e dei marciapiedi e presto partiremo anche con la realizzazione di altri lavori fondamentali, che ci consentiranno di superare pure questa difficoltà, che tanti problemi ha creato ai cittadini”.