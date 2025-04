Ubriaco e armato di coltelli ferisce due poliziotti: arrestato Momenti di terrore in pieno centro a Caserta

La squadra volante è intervenuta nel centro cittadino di Caserta per fermare un uomo in evidente stato di alterazione. Durante il controllo, il 41enne ha aggredito gli agenti, causando loro ferite. È stato trovato in possesso di due coltelli. L'uomo è stato arrestato ed associato ai domiciliari, in attesa di convalida