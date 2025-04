Anziano si lancia da un ponte: poliziotto eroe si tuffa in acqua e lo salva Entrambi sono stati trasportati in ospedale ad Acerra

E' un agente scelto della polizia di stato, in servizio presso il centro nazionale delle fiamme oro di Napoli che, stamane, non ha esitato a prodigarsi per trarre in salvo un uomo che aveva deciso di togliersi la vita lanciandosi da un ponte sopra i regi lagni fra Caivano e Marcianise.

Il poliziotto, infatti, si trovava nei pressi del canale quando ha visto l’uomo lanciarsi dal ponte e senza perdere un attimo di tempo, con l’aiuto di altre persone presenti sul posto, ha provato a trarre in salvo l’uomo lanciando una corda in acqua.

Rimasto invano tale tentativo, il poliziotto non ha esitato a tuffarsi in acqua e a raggiungere, con non poche difficoltà, l’anziano.

Grazie al tempestivo intervento dell’agente e di una pattuglia dell'arma dei carabinieri giunta sul posto, l’uomo è stato portato fuori dall’acqua, tratto in salvo e trasportato insieme al poliziotto all'ospedale di Acerra per le cure mediche.