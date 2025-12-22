Minacciata di morte e ingiuriata con parole volgari e sessiste: arrestato 23enne Atti persecutori nei confronti della ex fidanzata, i carabinieri evitano il peggio

A Vitulazio, nel casertano, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza differita, un 23enne di Capua, ritenuto responsabile del reato di atti persecutori.

La denuncia è stata presentata dall’ex fidanzata, residente a Bellona, che si è recata presso la Stazione carabinieri di Vitulazio.

La vittima ha riferito che l’uomo, non avendo accettato la fine della relazione, iniziata nell’agosto scorso e interrotta per futili motivi, nel periodo successivo alla separazione l’avrebbe più volte minacciata di morte e ingiuriata con epiteti volgari e sessisti, anche sulla pubblica via e in presenza del figlio minore.

L’ultimo grave episodio, che ha determinato l’adozione della misura precautelare, si è verificato il giorno precedente all’arresto, quando l’ex fidanzato avrebbe minacciato di morte la donna telefonicamente, utilizzando un’utenza anonima.

Poco dopo, lo stesso avrebbe pubblicato sul proprio stato whatsapp una foto contenente un’esplicita minaccia di morte nei confronti della vittima.

Alla luce della documentazione acquisita, i carabinieri hanno proceduto all’arresto del giovane in regime di flagranza differita. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato accompagnato nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.