Fibra: lavori di ripristino irregolari, il sindaco blocca i cantieri "Emerse irregolarità dai sopralluoghi: sicurezza cittadini e tutela territrorio vengono prima "

Il Comune di Teverola ha disposto il blocco immediato dei cantieri per la realizzazione della rete in fibra ottica a seguito delle gravi criticità riscontrate nei ripristini stradali. Le irregolarità sono emerse nel corso di sopralluoghi effettuati dai Funzionari comunali e in seguito alle numerose segnalazioni pervenute all’Ente.

In diverse strade del territorio, comprese alcune oggetto di recente riqualificazione, gli interventi eseguiti sono risultati non conformi alle autorizzazioni rilasciate, con conseguenze sul decoro urbano, sulla funzionalità delle infrastrutture e sulla sicurezza pubblica e privata.

L’Amministrazione comunale ha già provveduto a irrogare sanzioni amministrative di importo rilevante e ha annunciato che le attività di accertamento e contestazione delle violazioni proseguiranno senza esitazioni. È stata inoltre formalizzata denuncia nei confronti di tutti i soggetti responsabili, comprese le società esecutrici, i direttori dei lavori e i responsabili della sicurezza.

«La tutela del territorio e la sicurezza dei cittadini vengono prima di tutto: non consentiremo interventi superficiali o irrispettosi della città», ha dichiarato il sindaco di Teverola, Gennaro Caserta, sottolineando che il Comune agirà in ogni sede competente per ottenere il risarcimento integrale dei danni arrecati al patrimonio comunale.

I cantieri resteranno sospesi fino al completo ripristino delle sedi stradali a regola d’arte, sotto il controllo degli uffici comunali. La ripresa dei lavori sarà subordinata al rigoroso rispetto delle prescrizioni tecniche. «Le regole valgono per tutti. I lavori potranno riprendere solo quando saranno garantiti ripristini corretti e controllati», ha ribadito l’Assessore ai Lavori Pubblici.