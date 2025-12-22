Arenzo: non rispetta la sorveglianza speciale e viene denunciato L'intervento dei carabinieri

Doveva rispettare regole precise, imposte da una misura di prevenzione già in atto. Ma qualcosa non è andato come previsto. Un 46enne di Arienzo è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della locale Stazione per inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale.

I militari, al termine di accertamenti e controlli sul territorio, hanno verificato che l’uomo, sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di dimora nel comune di residenza e di presentazione alla polizia giudiziaria, non avrebbe ottemperato alle prescrizioni imposte dal provvedimento.

La violazione ha fatto scattare la segnalazione all’autorità giudiziaria, che ora valuterà la posizione del 46enne