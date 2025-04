NeurologiAversa: al via la seconda edizione del meeting L’iniziativa è patrocinata dall’ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri

"NeurologiAversa" è alla seconda edizione. Il convegno è in programma sabato 12 aprile al dipartimento di ingegneria dell’Università “Vanvitelli” ad Aversa in via Roma. L’appuntamento è dalle 8,30 alle 17,30. responsabile scientifico dell’evento formativo è il dottore Giovanni Cerullo.

L’iniziativa è patrocinata dall’ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di Caserta, presieduto da Carlo Manzi.

L’incontro si aprirà con la lectio magistralis di Danilo Toni, ordinario di Neurologia dell’Università “La Sapienza” di Roma, sul tema «L’era del Tenecteplase». A seguire gli interventi di altri illustri relatori.

Giovanni Cerullo spiega: "L’obiettivo scientifico dell’evento è quello di fare il punto sulle principali tematiche e sulle novità in ambito neurologico, con riguardo alla patologia cerebrovascolare, prevalentemente alla gestione del trattamento ischemico ed emorragico, ma anche alle altre manifestazioni di interesse neurologico».

All’importante appuntamento parteciperanno i principali stakeholder della Regione Campania. Il convegno scientifico è rivolto a medici chirurghi (tutte le discipline), tecnici sanitari di radiologia medica, neuropsichiatri infantili, psicologi, fisioterapisti, infermieri, tecnici di neurofisiopatologia.