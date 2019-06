Caos in ospedale: invasione di api Erano entrate attraverso le tubature dei condizionatori

Incredibile a Maddaloni dove alcune stanze del locale ospedale sono state completamente invase dalle Api. L'episodio si è verificato giovedì ed ha causato non poche difficoltà nella struttira. Gli animali sono stati trovati dal personale medico nella stanza deposito degli ambulatori del reparto di allergologia e sarebbero entrate attraverso i tubi dell'impianto di condizionamento. Sono subito stati allertati i vigili che arrivando hanno rimosso le api e poi hanno trovato l'alveare, nelle tubazioni esterne dei condizionatori.

Subito è stata poi ordinata una bonifica degli ambienti, ma non poche sono state le difficoltà causate dalla presenza degli insetti, in particolare per la preoccupazione delle famiglie degli ammalati.