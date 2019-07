Jova, trionfo a Castel Volturno con Agostino e Cristina sposi Le nozze dei fans e il tripudio di 35mila persone.

E adesso parliamo del trionfo di Jovanotti a Castel Volturno, unica tappa del suo tour in giro per le spiagge italiane il Jova Beach party. Oltre 30mila tra il pubblico per una festa sulla domitiana con tanti ospiti.Il Flava Beach ha accolto il grande evento con tanti ospiti. A partire dal dj set multietnico nella terra nera a metà di Liberation Project. Poi l’omaggio a pIno Daniele con Enzo Avitabile, Rocco Hunt e a sorpresa uno scatenato Clementino.Il beach party ha ricordato i 50 anni dello sbarco sulla luna con Giuni Russo che ha intonato Bella Ciao e Andamento Lento. Un grande momento per Castel Volturno che ha vissuto una sorta di rinascita per la tappa di Jovanotti. Piano sicurezza, mobilità e parcheggi ha tenuto, come anche l’allestimento delle strepitose coreografie tra maxi palco e strutture mobili. E poi il matrimonio di una delle fortunate 34 coppie super fans che è stata sposata da Lorenzo Cherubini in persona. Cristina Di Meo e Agostino Gargiulo hanno detto il loro sì davanti a 35mila spettatori divertiti e scatenati.Jovanotti e la spiaggia di Castel Volturno hanno benedetto la loro unione. L'artista di Ortona ha augurato ai due sposi immensa felicità, con l’auspicio che entrambi si sostengano sempre.