Autovelox da record: famiglia multata di 3500 euro in un mese Alla base probabilmente un malfunzionamento dell'apparecchio

Caos autovelox a Marcianise, dove l'apparecchio di recente istallato, forse a causa di un malfunzionamento distribuisce multe a tutto spiano. In un caso per una famiglia in soli 36 giorni si sarebbe arrivati, come segnalato anche da “Edizione Caserta” a 3500 euro di multa e 75 punti in meno sulla patente. Sembrerebbe, come fatto notare anche da un consigliere comunale d'opposizione, che dietro queste cifre record ci sia un'anomalia dell'apparecchio, cosa che tuttavia è ancora da accertare. Va da sé che in caso la segnalazione trovasse conferma le multe emesse fino ad ora dovrebbero essere annullate.