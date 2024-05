La gastronomia in Campania: lo chef Antonio Papale presenta il suo ultimo libro Un percorso enogastronomico con piatti realizzati con prodotti tipici del territorio casertano

Presso il Centro Regionale di Incremento Ippico di Santa Maria Capua Vetere, il giorno 24 maggio 2024 alle ore 18.00, si terrà la presentazione del libro “La Gastronomia in Campania”, opera realizzata dal rinomato chef sammaritano Antonio Papale. Seguirà un percorso enogastronomico con la degustazione di ricette uniche, create rigorosamente con i migliori prodotti del territorio casertano.



Lo chef Antonio Papale, nato a Santa Maria Capua Vetere 52 anni fa, dopo aver conseguito il diploma dell’alberghiero, matura importanti competenze lavorando presso alberghi e ristoranti di rilievo internazionale.



Una carriera che ha avuto inizio in Costa Smeralda presso la Ciga Hotels e che ha visto diversi lavori stagionali anche a Sestriere e Cortina D’Ampezzo. Ma sin da piccolo sperava di diventare insegnante e così, a 25 anni, si veste del ruolo del docente di enogastronomia ed entra nelle classi degli istituti alberghieri della Campania, sino ad approdare all’Alberghiero Galileo Ferraris di Caserta, dove impartisce il suo sapere e trasmette la sua professionalità da circa 20 anni. Ma senza abbandonare l’attività di consulente della ristorazione che continua ad esercitare presso importanti aziende del settore enogastronomico, campane, nazionali ed estere.



Nel 2018 nasce l’esigenza di mettere insieme tutta l’esperienza maturata in questi anni in un libro, così pubblica il suo primo libro “Filosofia del gusto”.



Successivamente, nel corso degli anni, si rende conto che il suo primo progetto andava arricchito con una componente importante, la storia. Così nel 2023 scrive il suo secondo libro, “La Gastronomia in Campania - Storia, ricette e aneddoti di una Terra Felix”, in cui ricostruisce la storia dell’enogastronomia del nostro territorio, allegando ricette storiche e inedite, utilizzando esclusivamente prodotti del territorio campano.



Interverranno all’evento di presentazione del secondo libro dello Chef, il sindaco della città Antonio Mirra, la Direttrice del Centro Ippico Agnese Rinaldi, l’assessore alla cultura del Comune di Santa Maria Capua Vetere Annamaria Ferriero, l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Santa Maria Capua Vetere Edda De Iasio, modera Manuel Lombardi.



A seguire dopo la presentazione del libro, presso il Museo delle Carrozze del Centro Regionale di Incremento Ippico, lo Chef Antonio Papale presenterà un percorso enogastronomico con piatti realizzati con prodotti tipici del territorio casertano. L’evento è libero ed aperto a tutti.