Regi Lagni, Micilli (M5S): sbloccati circa 1,2 milioni di euro Buone notizia per i canali Agnena e Savone nel bacino del Volturno

Sbloccati i fondi per gli interventi di manutenzione idraulica per i corpi idrici Agnena e Savone. Circa 1,2 milioni euro che andranno a finanziare gli interventi necessari a mettere in sicurezza il territorio dal rischio allagamenti che risulta molto alto in questo periodo caratterizzato da piogge molto abbondanti.A dichiararlo è Salvatore Micillo del M5S già Sottosegretario all’Ambiente.



“Ho appena avuto conferma della disponibilità tecnica e finanziaria per gli interventi di manutenzione idraulica per il canale Agnena e il torrente Savone. Stanziati 800.000 euro più ulteriori 400.000 euro a favore del Consorzio di Bonifica del Bacino del Volturno che è in procinto di stipulare un accordo con il distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale.

Si tratta di uno dei tanti interventi su cui stiamo lavorando insieme a quelli urgenti da realizzare in tempi brevi sul bacino dei Regi Lagni per mettere in sicurezza il territorio da allagamenti come quelli avvenuti a Licola. Parliamo di interventi strutturali che affrontano criticità che erano in stato di abbandono da decenni.”