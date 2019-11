Novantenne nudo fuori casa in piena notte: portato in ospedale L'uomo, con problemi, si è allontanato da casa all'insaputa della famiglia

Paura per un novantenne di Santa Maria Capua Vetere, trovato tutto nudo fuori di casa. L'uomo, mentre la famiglia dormiva, è uscito di casa senza farsi sentire, per fortuna senza allontanarsi troppo. Quando i familiari si sono accorti della sua assenza, però, anche in considerazione dei problemi di cui l'uomo soffre, si sono preoccupati e hanno allertato i soccorsi: subito però è stato trovato, sulle scale di casa, spaventato. I soccorritori considerando lo stato dell'uomo lo hanno accompagnato all'ospedale per accertamenti.