Casertana, Curcio: "Annata bella, ma chiusa con tanti rimpianti" L'attaccante rossoblu: "Ci siamo conosciuti strada facendo con caratteri diversi"

"È stata la chiusura di un'annata bella, di una cavalcata emozionante. Ci siamo conosciuti strada facendo con caratteri diversi e giocatori di personalità. Alla fine uscire così fa male". Così Alessio Curcio, ospite di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 20.30) su OttoChannel (canale 16), si è espresso sul finale di stagione della sua Casertana: "La difficoltà più grande per il mister (Cangelosi, ndr) è stata il creare uno spogliatoio in pochi giorni. Oltre al lavoro di campo c'era da fare qualcosa di importante fuori. Ha fronteggiato tante difficoltà, soprattutto per il carattere di diversi calciatori".

"Playoff? Tutto aperto almeno per tre sfide"

"Solo squadre forti partecipano ai quarti di finale playoff. Resta tutto aperto, forse solo il Vicenza con i due gol di vantaggio può vivere in modo più tranquillo il match di ritorno. Benevento, Avellino e Juventus Next Gen sono, secondo me, favorite negli altri tre match. La lunga sosta avrà condizionato le squadre seconde in classifica nei gironi. L'assenza della gara ufficiale, per quanto ti alleni con alta intensità, si avverte perché non replichi quello che vivi nei 90 minuti. In queste gare c'è anche la forza del pubblico".