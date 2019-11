Torna il maltempo, nuovo allerta meteo sulla Campania Dalle 18 di questa sera allerta giallo

E' di nuovo allerta meteo sulla Campania, a partire dalle 18 di questa sera.

Allerta di colore giallo sul Casertano e sul napoletano dalle ore 18 alle 8 di domani mattina.

Si prevedono sulle province di Caserta e Napoli zona 1 (Napoli, Isole, Area Vesuviana, Piana Campana), zona 2 (Alto Volturno e Matese) e zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti Picentini, Monti di Sarno), precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale; possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno: scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili in bacini di dimensioni limitate per effetto della saturazione dei suoli, anche in assenza di precipitazioni.