Caserta, sarà marcia social per ricordare don Peppe Diana Emergenza coronavirus, ma non mancherà l'opportunità per commemorare il prete ucciso dalla camorra

L'allerta massima per il covid-19 determina la marcia social per ricordare don Giuseppe Diana, il prete ucciso dalla camorra casalese il 19 marzo 1994. L'iniziativa social per commemorare il parrocco è stata organizzata proprio dal Comitato Don Peppe Diana, da Libera Caserta, dall'Agesci Campania dal Masci Campania, in collaborazione con il presidio di Libera Aversa "Dario Scherillo e Attilio Romano'.

L'organizzazione attende video, messaggi per un ricordo di don Diana o di altre vittime innocenti della criminalità organizzata. La marcia social inizierà giovedì al termine della Messa in ricordo di don Peppe Diana, che si terrà in diretta streaming (ore 7.30) dalla Parrocchia San Nicola di Bari a Casal di Principe, nella cui sacrestia don Diana fu ucciso. Al termine della celebrazione il comitato pubblicherà i vari post sui canali ufficiali social in più momenti fino a sabato 21, quando - alle ore 21 - finirà la marcia.