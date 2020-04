Nuovo caso di coronavirus a Caserta: le parole del sindaco Marino: "Vogliamo limitare l'epidemia, ma vedo troppi atteggiamenti irresponsabili"

Ancora un caso positivo di Covid 19 a Caserta. A darne conferma è proprio il sindaco Carlo Marino che ha sottolineato con un video pubblicato sul suo profilo Facebook lo sforzo per “limitare l'epidemia”.

Ci sono però ancora atteggiamenti irresponsabili, denuncia la fascia tricolore “non consoni alla salvezza del futuro. Muoiono anche i giovani, non dobbiamo perdere le nostre generazioni e impegnarci per salvare tutti. Tolleranza zero”, queste le parole del primo cittadino che continua: “Arriveremo a sanzionare fortemente, abbiamo fatto già 600 controlli e continueremo con le forze dell'ordine e le altre istituzioni perché non possiamo vanificare gli sforzi di un'intera comunità casertana, il comportamento sbagliato di uno colpisce tutti".

Importante sostenere poi la grande macchina della solidarietà, “siamo vicini con il cesto solidale, grande lavoro della Croce Rossa in sostegno agli anziani. Un plauso – precisa il sindaco - ai volontari e a chi si sta adoperando per la collettività”.