Maddaloni: droni per stanare i "furbetti" in strada Supporteranno la polizia municipale

Attivato nel comune di Maddaloni un servizio di monitoraggio aereo con droni per fermare i “furbetti” che tentano di arginare i divieti anti assembramento imposti per l'emergenza da Covid 19. Si tratta di un sistema di mezzi aerei (condotti in volo da piloti specialisti) dotati di sensori specialistici di vario tipo tra cui termocamere ad alta risoluzione, sistemi di illuminazione a terra. Siglato un accordo dal sindaco Andrea De Filippo, su proposta di Gennaro Cioffi, con Italdron Academy base Campania che ha immediatamente messo a disposizione svariati aeromobili propri e di terzi, oltre a piloti APR selezionati tra i propri migliori ex corsisti, oggi specialisti. L’intervento sarà senza alcun onere a carico del Comune. La flotta di droni, nel rispetto delle norme Enac e Gdpr vigenti, e con autorizzazione della Prefettura, effettuerà per svariati giorni monitoraggio aereo per supportare la polizia locale nelle attività di contenimento degli spostamenti sul territorio, contribuendo così a salvaguardare la pubblica salute.