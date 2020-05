Va da fidanzata positiva: tampone negativo. Libere 8 famiglie Dopo 2 mesi aveva raggiunto fidanzata infetta e poi aveva incontrato amici: 31 in quarantena

Sospiro di sollievo per il giovane fidanzato di Mignano Montelungo, e per otto famiglie che erano in isolamento da giorni per via dell'incontro tra un ragazzo del paese e la sua fidanzata nel frusinate. Il tampone del ragazzo è risultato negativo. Il giovane nelle scorse settimane, dopo due mesi di lontananza, era andato ad incontrare la sua ragazza nel Lazio, poi era tornato in paese incontrando la sua comitiva di amici. Come si ricorderà il giorno dopo la fidanzata era risultata positiva al covid, visto che già un familiare era stato infettato. A quel punto è scattato il protocollo per il ragazzo, che era stato sottoposto a tampone, e per i suoi contatti che erano finiti in isolamento: 8 famiglie, circa 30 persone.

Negativo il primo tampone del ragazzo, ora bisognerà attendere altri cinque giorni per il secondo tampone e dunque per la definitiva ufficialità riguardo al mancato contagio.