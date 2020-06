Nubifragio in città: automobilisti salvati da vigili del fuoco Intrappolati nelle auto a causa dell'acqua alta

Come spesso avviene ogni volta che piove forte, il nubifragio di questo pomeriggio ha provocato problemi in diversi centri del Casertano, in partticolare a Maddaloni dove addirittura c'è stato bisogno dell'intervento delle forze dell'ordine per salvare persone rimaste in balia dell'acqua.

Problemi anche a Cervino, San Felice a Cancello e Santa Maria a Vico.

Strade e cunette completamente allagate, con le fogne che non hanno retto riversando l'enorme quantità di acqua sulle strade, allagando anche sottopassaggi, negozi e stradine. Diversi automobilisti, in strada nel momento peggiore dell'acquazzone, sono rimasti bloccati nelle loro auto, e in alcuni casi è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per riuscire a trarli in salvo.