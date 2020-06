Lavoratori delle pulizie in presidio sotto l'Asl di Caserta Incontro con il direttore amministrativo del'azienda sanitaria

I lavoratori degli appalti delle pulizie dell'asl di Caserta in presidio sotto la Asl di Caserta incontrano il direttore amministrativo.

"Durante l'incontro si sono affrontati diversi temi scottanti che l'Asl è tenuta a risolvere. In particolare - spiega in una nota il Sindacato Generale di Base Campania - la situazione di caporalato che i lavoratori sgb combattono quotidianamente. Il proseguire delle assunzioni clientelari anche in questo periodo mentre i lavoratori storici continuano ad avere decurtato l'orario di lavoro contrattuale.

Come dichiarato nei volantini di convocazione del presidio abbiamo chiesto che si faccia piena luce sulle clientele passate e recenti, il ripristino dell'orario e dei diritti contrattuali, la fine di ogni atto ritorsivo nei confronti dei lavoratori che si ribellano a questo schifo.

l direttore amministrativo ha convenuto sull'esistenza di un sistema di caporalato interno ed ha garantito un intervento su questo è sul sistema clientelare del passato e di oggi.

La nostra delegazione, di cui faceva parte anche Massimo Betti dell'esecutivo nazionale, ha apprezzato le dichiarazioni del direttore invitandolo a passare dalle parole ai fatti e avvisando che la mobilitazione proseguirà fino al ripristino degli orari contrattuali originari, dei pieni diritti contrattuali e della fine delle ritorsioni nei confronti dei lavoratori Sgb."