Casertana - Audace Cerignola 0-0: falchetti alla fase nazionale playoff Basta il pari ai rossoblu per la miglior posizione in classifica

Finale di 0-0 al "Pinto" e la miglior posizione in classifica al termine della stagione regolare rispetto all'Audace Cerignola garantisce alla Casertana l'accesso alla fase nazionale playoff. Pari nel match valido per il secondo turno della fase del girone e falchetti che saranno presenti nel sorteggio fissato per le prossime ore con la definizione degli accoppiamenti del primo turno degli spareggi promozione.

Il tabellino

Serie C - Playoff

Fase del girone - Secondo turno

Casertana - Audace Cerignola 0-0

Casertana (4-2-3-1): Venturi; Calapai, Celiento, Bacchetti, Anastasio; Damian (79’ Casoli), Toscano; Carretta, Curcio, Tavernelli (65’ Deli); Montalto. All. Cangelosi. A disp. Marfella, Fabbri, Soprano, Matese, Galletta, Sciacca, Taurino, Turchetta, Rovaglia, Proietti, Nicoletti

A. Cerignola (3-5-2): Barosi; Martinelli (71’ Ligi), Gonnelli, Visentin; Coccia, Tascone (65’ Bianchini), Sainz-Maza, Capomaggio, Russo (65’ Tendardini); D’Andrea (30’ Malcore), Vuthaj (71’ Carnevale). All. Raffaele. A disp. Krapikas, Faress, Allegrini, Bianco, Lombardi, Rizzo, Ghisolfi

Arbitro: Emmanuele

Ammoniti: Toscano (C), Capomaggio (AC), Bianchini (AC)

Recupero: 3' pt, 4' st