Covid: muore un'altra anziana Una donna con patologie pregresse è deceduta nella notte

Nuovo decesso di persona positiva al covid in provincia di Caserta. SI tratta di una donna di Sparanise, anziana, arrivata al Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta con altre patologie pregresse aveva scoperto all'ingresso in struttura, dai test di rito che si effettuano sui pazienti in entrata, di essere positiva al coronavirus. Dopo alcuni giorni le sue condizioni di salute, già gravi, sono precipitate fino al decesso avvenuto questa notte. In quarantena i familiari dell'anziana.