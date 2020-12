Covid: a Caserta traffico in tilt e code ai supermercati In tanti in fila in particolare davanti alle pescherie

Mattinata di Vigilia 'calda' in tutto il territorio casertano. Nonostante i provvedimenti restrittivi previsti con l'entrata in vigore della zona rossa, in diverse città della provincia si registrano lunghe file agli ingressi dei supermercati e delle pescherie. In tanti, in vista del cenone, si sono riversati in strada per gli ultimi acquisti, soprattutto di prodotti ittici, immancabili sulle tavole campane nel periodo natalizio. Questo ha generato traffico nelle principali strade delle città, con tanti automobilisti fermi in coda per diverso tempo. Nulla di 'illecito', sia chiaro, dal momento che l'acquisto di generi alimentari è concesso dall'ultimo Dpcm, ma di certo il rischio contagio resta, così, ancora troppo. Da Caserta, fino ad Aversa e Marcianise, la situazione è più o meno la stessa in tutte le città con una densità abitativa più alta.