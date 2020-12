Vaccini: a Caserta grande soddisfazione per medici e sanitari Una giornata importantissima per la Campania

Un giorno importantissimo per la Campania, per l'Italia, per l'Europa. I primi vaccini, accolti tra sorrisi, soddisfazione e anche un po' di commozione. In prima fila, come giusto che sia, coloro che hanno combattuto in trincea in questi lunghi mesi, rischiando in prima persona, tra turni massacranti, vedendo colleghi cadere: medici e infermieri.

Accolta tra i sorrisi, dunque, l'inoculazione dei primi vaccini anche all'ospedale di Caserta, come nel caso di Felice Nunziata, primario di pediatria dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano.

Una giornata importante per loro, per i sanitari e anche per i pazienti che accederanno ai reparti: un giorno di speranza per un ritorno alla normalità che arrivi quanto più presto possibile.